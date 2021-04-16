Ankaragücü kendi kalesine gol attı, Ahmet Çakar'dan flaş yorum geldi

16 Nisan 2021 Cuma, 20:52

Beşiktaş ile Ankaragücü’nün karşı karşıya geldiği Süper Lig’in 35. Hafta mücadelesi futbol sahalarında Ankaragücü'nün kendi kalesine attığı goller gündem oldu. Konuk takımın tecrübeli stoperi Ante Kulusic, 45+4 ve 52. dakikalarda iki kez kendi ağlarını havalandırarak Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi.

ÇAKAR: FUTBOLUN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI

Bu durum sosyal medyayı sallarken, Ahmet Çakar da tweet attı. Ünlü hakem ve yorumcu paylaşımında, “Beşiktaş-Ankaragücü maçında futbolun doğal akışına uygun olmayan şeyler oluyor” ifadelerini kullandı. Çakar daha önce Beşiktaş-Alanyaspor maçı sırasında da Marafona’nın yediği hatalı gol ve konuk ekibin kaçırdığı pozisyonlardan sonra “Futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor...” mesajını paylaşmıştı.