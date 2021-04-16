Ankaragücü kendi kalesine gol attı, Ahmet Çakar'dan flaş yorum geldi
Ünlü hakem ve yorumcu Ahmet Çakar paylaşımında, “Beşiktaş-Ankaragücü maçında futbolun doğal akışına uygun olmayan şeyler oluyor” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile Ankaragücü’nün karşı karşıya geldiği Süper Lig’in 35. Hafta mücadelesi futbol sahalarında Ankaragücü'nün kendi kalesine attığı goller gündem oldu. Konuk takımın tecrübeli stoperi Ante Kulusic, 45+4 ve 52. dakikalarda iki kez kendi ağlarını havalandırarak Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi.
ÇAKAR: FUTBOLUN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI
Bu durum sosyal medyayı sallarken, Ahmet Çakar da tweet attı. Ünlü hakem ve yorumcu paylaşımında, “Beşiktaş-Ankaragücü maçında futbolun doğal akışına uygun olmayan şeyler oluyor” ifadelerini kullandı. Çakar daha önce Beşiktaş-Alanyaspor maçı sırasında da Marafona’nın yediği hatalı gol ve konuk ekibin kaçırdığı pozisyonlardan sonra “Futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor...” mesajını paylaşmıştı.
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