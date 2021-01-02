Ankaragücü, Malatyaspor'u yendi umutlandı
MKE Ankaragücü: 3 - Yeni Malatyaspor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 30 Erdi Dikmen), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Lobjanidze, Voca, Lukasik (Dk. 86 Şahverdi Çetin), Paintsil (Dk. 60 Adziz), Endri Çekiçi (Dk. 86 Diousse), Bolingi (Dk. 86 Borven)
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Fofana, Ndayishimiye, Ahmed Ildız, Olcay Şahan (Dk. 46 Chebake), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Topalli), Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh)
Goller: Dk. 3 Lukasik, Dk. 37 Paintsil (Penaltıdan), Dk. 88 Borven (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 83 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Olcay Şahan, Dk. 81 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Kitsiou, Dk. 79 Friedrich, Dk. 81 Lukasik (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 yendi.
3. dakikada LUkasik skoru 1-0 yaptı. 37. dakikada Paintsil penaltı ile skoru 2-0'a getirdi.
57. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ceza sahasının sağ tarafına yaptığı ortada Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda top az farkla sol direğin yanından auta çıktı.
71. dakikada Tetteh'in ceza sahasının solundan kale sahasının önüne yaptığı ortada Topalli'nin kafa vuruşunda, top üsten dışarı gitti.
73. dakikada Mustafa Eskihellaç, sağdan ceza sahasının içinde son çizgiye inerek yaptığı ortada altı pasın içindeki Topalli'nin yaptığı vuruşta top önce sağ alt direğe çarptı, sonra da kaleci Friedrich çizginin önünde meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
76. dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Mustafa Eskihellaç'ın raki yarı sahanın sağ ortasından ceza sahasına havalandırdığı topu Tetteh, kafayla penaltı noktasının üzerindeki Ndayishimiye'ye indirdi. Müsait durumdaki bu oyuncu topu filelere yolladı: 2-1.
79. dakikada MKE Ankaragücü'nde bir oyuncu sakatlandı ve sarı-lacivertli futbolcular, topu taca attı. Daha sonra oyun başlayınca Yeni Malatyasporlu futbolcular topu rakip takıma vermedi. Bunun üzerine sahada iki takım oyuncuları arasına itişmeler başladı. Futbolcular ayrıldıktan sonra hakem Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya ve Karim Hafez, MKE Ankaragücü'nden ise Lukasik'e sarı kart gösterdi. 83. dakikadaki VAR incelemesinden sonra hakem Volkan Bayarslan, konuk ekipte Karim Hafez'in sarı kartını iptal etti ve bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.
88. dakikada MKE Ankaragücü farkı tekrar 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasında ortasında Semih Kaya'nın topa müdahalesine rağmen kale sahasının içinde Borven'in dokunduğu meşin yuvarlak önce sağ alt direğe çarptı, sonra da filelere gitti: 3-1.
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
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