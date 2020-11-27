Ankaragücü-Trabzonspor maçında gol sesi
Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Orkan Çınar, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
Gol: Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.
44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.
45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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