Ankaragücü-Trabzonspor maçında gol sesi

Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 19:52
Ankaragücü-Trabzonspor maçında gol sesi
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MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Orkan Çınar, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Gol: Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)

 Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.

45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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