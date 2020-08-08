Ankaragücü’nde Fuat Çapa dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa’yı getirdi.

İHA
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:34
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa’yı getirdi.
Başkent temsilcisi, İbrahim Üzülmez’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fuat Çapa’yı getirdi. Sarı -lacivertliler Çapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


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