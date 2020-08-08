Ankaragücü’nde Fuat Çapa dönemi
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa’yı getirdi.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa’yı getirdi.
Başkent temsilcisi, İbrahim Üzülmez’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fuat Çapa’yı getirdi. Sarı -lacivertliler Çapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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