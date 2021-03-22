Ankaragücü'nde mutantlı koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir personel koronavirüse yakalandı.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bilgilendirme— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 22, 2021
https://t.co/XSQl2qhuQ8#Ankaragücü pic.twitter.com/LOMlRP2Wrk
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine test yapıldığı aktarılarak, "Bir personelimizin Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina süreci ve personelimizin tedavisi derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
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