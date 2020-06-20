Ankaragücü'nden ağır suçlama: Başakşehir eliyle gol attı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 09:55

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından bir TV kanalında sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Mert, 'Emeklerimize yazık oluyor. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmiyor' dedi.

'HAKEM VEREMEDİ'

Başakşehir'in attığı 2. golde elle oynamanın olduğunu söyleyen Fatih Mert, ''Emeklerimize yazık oluyor. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmiyor. İkinci golü seyrediyoruz. Hakemlerden bize gelen mesajlar da var. Ofsayt ile uzaktan yakından alakası yok. Hakem veremedi, neden veremedi biz de bilmiyoruz'' dedi.

Mert, VAR kararlarının kendisini şaşırttığını belirtirken ''Ankaragücü burada ligde kalmak için bir hayat mücadelesi veriyor. Gol verilse 2-0 öne geçeceğiz ama böyle yenilmek zorunda kalıyoruz. Başakşehir’in attığı ikinci golde de el pozisyonu var. Var kararları da enteresan geliyor, beş altı hakem pozisyonu veriyor. Bizim golümüzde top kimseye değmeden gol oluyor'' ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı, sözlerini gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçını da değerlendirerek noktaladı:

''Bizim takımımız ilk yarı çok güzel bir top oynadı. İkinci yarı da belli bir yere kadar iyiydik. Biz haksız bir şey söylemek istemiyoruz ama bir sürü kişi seyrettik. Hakemlerden gelen mesajlar da var. İkinci golümüzde bir şey olmadığını düşünüyoruz. En az dört maç kazanmak istiyoruz. Trabzonspor maçına da galibiyet için gideceğiz ve elimizden geleni yapacağız''