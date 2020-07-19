Ankaragücü'ne anlamlı uğurlama
MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı.
MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı.
Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde 1000’e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile Eryaman Stadı’na hareket etti.
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler