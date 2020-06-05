Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

05 Haziran 2020 Cuma, 09:47

MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ DURDURULDU



İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle ilçeye bağlı Demirci Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından mahalleye giriş ve çıkış durduruldu. Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturuldu, bağlantı yolları ise belediye ekiplerince kapatıldı.

KAYMAKAM ADEM KELEŞ: 14 GÜN KARANTİNA TEDBİRİ UYGULANACAK

"Demirci Mahallemizde görülen Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup, mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacaktır. Karantina süresi boyunca Demirci Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacaktır."

15 KİŞİ DE COVİD-19 TESPİT EDİLDİ



Mahalle Muhtarı Mustafa Gökoğlu, birkaç kişide koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldığını aktararak şöyle konuştu:

"120 haneli mahallemizde 113 kişi yaşamakta. Şu ana kadar 15 kişi de Covid-19 tespit edildi. Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallemizde karantina uygulanması kararı aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallemizde filyasyon çalışmasını sürdürüyor."



