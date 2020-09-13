Ankara'nın 'gücü' Erzurumspor'a yetmedi!

13 Eylül 2020 Pazar, 19:26

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Kitsiou (Dk. 62 Pinto), Pazdan (Dk. 62 Paintsil), Lukasik, Adzic (Dk. 84 Orkan Çınar), İlhan Parlak (Dk. 84 Lobjanidze), Bolingi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Mayega, Sissoko (Dk.90 1 Ba), Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Dk. 55 Oltan Karakullukçu)

GOLLER: Dk. 61 Bolingi (MKE Ankaragücü) - Dk. 75 ve 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 66 Atila Turan, Dk. 73 Sarlija, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

11'inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan İlhan Parlak, pasını Sarlija'ya aktardı. Sarlija'nın vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Hasan Hatipoğlu son anda ayağıyla kornere çeldi.

19'uncu dakikada Lukasik'in yaklaşık 25 metrelik mesafeden çektiği sert şutta savunmaya çarpan topu kaleci Farnolle kurtardı.

44'üncü dakikada Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye çektiği şutta top, üst direğe çarparak auta gitti.

61'inci dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan cezasahasına gönderdiği yerden ortasında topla buluşan Bolingi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

68'inci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Emrah Başsan, topu filelere gönderdi. VAR odasından gelen uyarı sonrası karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, pozisyonu inceledi. Emrah Başsan'ın golünden önce orta sahada Novikovas'ın İlhan Parlak'a müdahalesini faul olarak belirleyen hakem Burak Şeker, gol kararını iptal etti.



75'inci dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasına penaltı noktasının önünde iyi yükselen Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

79'uncu dakikada Sissoko'nun sol kanattan ortasına kale sahasının önünde kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor üstünlüğü ile son buldu.



