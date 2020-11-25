Ankara'ya yürümek istediği için gözaltına alınan 109 metal işçisi serbest bırakıldı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 03:10

İşten atılan veya ücretsiz izne ayrılan metal işçileri, Gebze'den Ankara'ya yürümek istedi, ancak polis engeli ile karşı karşıya kaldı. Valiliğin "pandemi tedbirleri" kararını gerekçe gösteren polis, yürüyüşe izin vermedi.

İşten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan Systemair HSK, Özer Elektrik ve Baldur fabrikaları işçileri, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası ile birlikte Gebze’den Ankara’ya doğru yürüyüş başlatmak istedi, ancak polis yürüyüşe engel oldu.

Sabah saatlerinde Birleşik Metal-İş sendikasının Gebze 1 No'lu Şube binasının önünde bir araya gelen işçilerin yürümesine pandemi gerekçesi ile, valilik kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi. İşçiler, polis tarafından çembere alındı. İşçiler yürüyüşe geçmek istediğinde polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Sekreteri ve 109 işçi gözaltına alındı.

Aralarında genel başkanımız ve merkez yöneticilerimizin de bulunduğu 60/70 metal işçisi gözaltına alındı pic.twitter.com/Zm9vOFRjV7 — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) November 24, 2020

Burada işçiler adına konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, polisin kendilerini sıkışık bir alanda toplanmaya zorladığını, koronavirüs önlemlerini ihlal edenin emniyet güçleri olduğunu söyledi. Serdaroğlu, “Bizim derdimiz polis arkadaşlarla değil. Biz haklıyız şu anda. Biz işten atılan arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşverenlere karşı bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz haklı olarak yürüyüşümüzü yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Birleşik Metal-İş'te örgütlü işçilerin yapmak istediği Ankara yürüyüşüne polis daha sonra ikinci defa müdahale etti. Sendika Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da dahil olmak üzere 70'e yakın işçi gözaltına alındı. Yürüyüşe destek vermek için alanda bulunan İşçi Dayanışma Derneği üyesi 3 kişi de gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliği, işçilerin yürüyüş kararı almasının ardından koronavirüs salgını gerekçesiyle kentte 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Birleşik Metal İş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sendika, tazminat haktır; ücretsiz izin zulümdür. Hakları gasp edilen metal ,şçilerinin Ankara yürüyüşüne yapılan polis saldırısında gözaltına alınan 109 kişi serbest bırakıldı. Yarın aynı saatte ve aynı yerde buluşuyoruz... Direne direne kazanacağız!" dedi.