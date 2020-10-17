Ankara'ya yürümek isteyen Somalı maden işçileri gözaltına alındı

Maaş ve tazminatlarını alamayan ve seslerini duyurmak için Soma’dan Ankara’ya yürümek isteyen yaklaşık 20 maden işçisi, yine engellendi. İşçiler, Salihli’de sabaha karşı gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2020 Cumartesi, 10:58
Ankara'ya yürümek isteyen Somalı maden işçileri gözaltına alındı
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Manisa’da tazminat hakları yıllardır ödenmeyen Soma Uyar Madencilik işçileri, seslerini duyurabilmek için 12 Ekim’de Ankara’ya yürüme kararı aldı.

Yürüyüşleri engellenen işçilerin, Soma Maden Şehitleri Mezarlığı önündeki direnişleri 5 gündür devam ederken, tüm engellemelere rağmen dün gece Manisa Salihli’ye ulaşan yaklaşık 20 maden işçisi, İzmir-Ankara Karayolu’nda kamp kurdu. Ancak sabaha karşı saat 04.00 civarlarında aralarında Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri Başaran Aksu ve Kamil Kartal’ında bulunduğu yaklaşık 20 maden işçisi gözaltına alındı.

Gözaltı görüntülerini Bağımsız Maden İş sendikasının Twitter hesabından paylaşan işçiler “Yine geleceğiz, yine yürüyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Sabah saatlerinde Bağımsız Maden İş'in Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Baskılar, gözaltılar bizi bu yoldan döndüremez! Tüm Soma Uyar Madencilik işçilerini saat 12:00'de gözaltındaki arkadaşlarımıza destek olmaya sendikamıza bekliyoruz” çağrısında bulunuldu.


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