Ankara'ya yürümek isteyen Somalı maden işçileri gözaltına alındı
Maaş ve tazminatlarını alamayan ve seslerini duyurmak için Soma’dan Ankara’ya yürümek isteyen yaklaşık 20 maden işçisi, yine engellendi. İşçiler, Salihli’de sabaha karşı gözaltına alındı.
Manisa’da tazminat hakları yıllardır ödenmeyen Soma Uyar Madencilik işçileri, seslerini duyurabilmek için 12 Ekim’de Ankara’ya yürüme kararı aldı.
Yürüyüşleri engellenen işçilerin, Soma Maden Şehitleri Mezarlığı önündeki direnişleri 5 gündür devam ederken, tüm engellemelere rağmen dün gece Manisa Salihli’ye ulaşan yaklaşık 20 maden işçisi, İzmir-Ankara Karayolu’nda kamp kurdu. Ancak sabaha karşı saat 04.00 civarlarında aralarında Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri Başaran Aksu ve Kamil Kartal’ında bulunduğu yaklaşık 20 maden işçisi gözaltına alındı.
Gözaltı görüntülerini Bağımsız Maden İş sendikasının Twitter hesabından paylaşan işçiler “Yine geleceğiz, yine yürüyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz” dedi.
SOMALI MADENCİLER GÖZALTINA ALINDI— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 17, 2020
Soma Uyar Madencilik işçileri Ankara yürüşü sırasında Salihli'de jandarma tarafında gözaltına alındı!
YİNE GELECEĞİZ, YİNE YÜRÜYECEĞİZ. VAZGEÇMEYECEĞİZ...#MadenciyleYürü pic.twitter.com/sRJn7DLKqP
Sabah saatlerinde Bağımsız Maden İş'in Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Baskılar, gözaltılar bizi bu yoldan döndüremez! Tüm Soma Uyar Madencilik işçilerini saat 12:00'de gözaltındaki arkadaşlarımıza destek olmaya sendikamıza bekliyoruz” çağrısında bulunuldu.
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