Ankara'ya yürüyen maden işçilerine jandarma müdahalesi
Karaman’ın Ermenek ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, haklarının 1 yıldır ödenmemesi nedeniyle Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Ancak jandarma yürüyüşe biber gazıyla müdahale ederken gruptan 1 kişi gözaltına alındı.
Ermenek'in Cenne mevkisinde bulunan özel maden ocağında çalışan ve 1 yıldır maaş alamayan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi bağlı bir grup maden işçisi, bugün aileleriyle birlikte Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.
Ermenek’te, 28 Ekim 2014’te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenci anısına, 18 günde Ankara'ya ulaşmayı planlayan grubun yürüyüşüne, izinsiz olduğu gerekçesiyle onay verilmedi. Maden sahasından Ermenek- Konya yoluna çıkmak isteyen işçilere, jandarma ekipleri izin vermedi. Jandarma işçileri biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu.
Bu sırada gruptan 1 kişi, gözaltına alındı. Kalabalık, bölgede bekleyişe geçerken, alana çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
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