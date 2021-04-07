ANKET-Cari dengenin Şubat'ta 2.6 milyar dolar, 2021 sonu için 24.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 14:49

Reuters'ın toplam 12 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için cari açık tahminleri 1.2 milyar dolar ile 2.7 milyar dolar bandında yer alıyor.

Yıl sonu cari açık beklentileri de salgın karşısında aşılamaların yaygınlaştığı ve turizmin nispeten toparlanacağı beklentisiyle 24.5 milyar dolar seviyesinde şekillendi. Yılsonu tahminleri ise 20 milyar dolar ila 30 milyar dolar açık arasında değişiyor.

Cari denge, düşük faiz politikası sonucunda altına olan rekor talebin altın ithalatını tetiklemesiyle 2020'de 36.72 milyar dolar açık vermişti.

Ödemeler dengesinin önemli bir bölümünü oluşturan dış ticaret açığı ise TÜİK verilerine göre Şubat'ta yüzde 8.7 artarak 3.3 milyar dolar olmuştu.

TCMB, Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 12 Nisan'da saat 1000'da açıklayacak.