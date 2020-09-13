Anketten çıkan sonuç: Refah düzeyinde korkutan düşüş

13 Eylül 2020 Pazar, 12:09

Sencar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan toplumdaki refah düzeyine ilişkin son araştırmayı paylaştı.



Ağustos ayında yapılan ankete göre son bir yıl içinde refah düzeyinin iyileştiğini söyleyen seçmenin oranı yüzde 9 seviyesindeki iken, kötüleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 63 olarak ölçüldü.

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