Anketten çıkan sonuç: Refah düzeyinde korkutan düşüş
Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan son araştırmayı paylaştı. Araştırmaya göre toplumun yüzde 63,4'ü geçim şartlarının kötüleştiğini belirtti.
Sencar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan toplumdaki refah düzeyine ilişkin son araştırmayı paylaştı.
Ağustos ayında yapılan ankete göre son bir yıl içinde refah düzeyinin iyileştiğini söyleyen seçmenin oranı yüzde 9 seviyesindeki iken, kötüleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 63 olarak ölçüldü.
İŞTE SENCAR'IN O PAYLAŞIMI
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