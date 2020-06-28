Anlaşma sağlandı İtalyan şirketleri Libya'ya geri dönüyor

28 Haziran 2020 Pazar, 11:36

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalyan şirketlerin Libya'ya dönüşünü denetleyecek bir komitenin kurulması konusunda anlaştı.

Serrac ve Conte ayrıca, Libya'da istikrarın sağlanması için siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiği ve krizin askeri yollarla çözülemeyeceği konusunda fikir birliğine vardı.