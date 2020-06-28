Anlaşma sağlandı İtalyan şirketleri Libya'ya geri dönüyor
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Cumartesi günü Roma'da bir araya geldiği İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Libya'da yatırımları olan İtalyan şirketlerinin, ülkedeki faaliyetlerini sürdürmek üzere geri dönüşlerini koordine etmek adına bir komite oluşturulması konusunda anlaştı.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalyan şirketlerin Libya'ya dönüşünü denetleyecek bir komitenin kurulması konusunda anlaştı.
Serrac ve Conte ayrıca, Libya'da istikrarın sağlanması için siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiği ve krizin askeri yollarla çözülemeyeceği konusunda fikir birliğine vardı.
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