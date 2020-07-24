Anma törenlerine yasak geldi

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Olaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık “Ortada resmi bir yazı yok, sadece telefon var. Şubelerimiz bu yasağın gerekçesini öğrenmek istedi ama sadece ‘Telefonla talimat geldi’ dediler. Bütün şubelerimiz 10 gün önce bulundukları yerde kaymakamlara ve valiliklere başvurularını yapmıştı.

Yasal olardak bu tür etkinlikleri yapmak yönünde bir kısıtlama yok. Hukuk devletinde her şey yasalar çerçevisinde olmalı ve yazılı bir gerekçe olmalı. Son gün, son an aranıyor şubeler kısıtlandı deniliyor. Bu yasaklar zihniyetinin ne ölçüde işlediğini gösteriyor” dedi.

Geri adım atmayacaklarını vurgulayan Altınışık “Bu yapılan işlemin ne kadar hukuk dışı olduğu ve Atatürkçülere yönelik baskıların ne ölçüde arttığının bir göstergesidir. Kabul edilebilir değil. Geri adım atmayacağız. Lozan’ın 97. yıldönümünde Atatürk anıtlarına çelenk sunarak mutlaka anacağız. Yine tüm demokratik kitle örgütleriyle Anıtkabir’e gideceğiz. Atatürk’ün mozelesini de İsmet Paşa’nın kabrini de ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

ANITKABİR’E GİDİYORLAR

Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İnönü Vakfı, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş, TESUD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Kent Konseyi temsilcileri saat 12.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 13.30’da Pembe Köşk’te etkinlik düzenlenecek. Burada ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ve İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’in yanı sıra dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşma yapacak.

LOZAN’IN IŞIĞINDA...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Lozan Antlaşması’nın ışığında, daima!” sloganıyla bir etkinlikler dizisi düzenleyecek. Film gösterimleri, sergiler, sunumlar ve müzik dinletisinin yer alacağı bu etkinlikler dizisinde İzmirlilere Gürer Karagedikli’nin hazırladığı “90 Soruda Lozan Barış Antlaşması” kitabı dağıtılacak. Etkinlikler saat 17.00’de Şato Kütüphanesi’nde yönetmenliğini Ece Bilgehan’ın yaptığı Lozan Konferansı animasyon film gösterimiyle başlayacak.

YORULMADAN SAVUNACAĞIZ

Lozan Barış Antlaşmasının 97. yıldönümü nedeniyle ÇYDD’den yapılan açıklamada, “Bugün bize bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye minnettarız. Atatürk devrim ve ilkelerinin yılmaz ve yorulmaz savunucularıyız” ifadeleri kullanıldı.