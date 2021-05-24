Anne ile oğlu 1 saat arayla koronavirüsten öldü

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik (45) ile annesi Nazmiye Çelik (68), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 saat arayla yaşamını yitirdi.

DHA
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:44
Anne ile oğlu 1 saat arayla koronavirüsten öldü
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çelik, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Ardından annesi Nazmiye Çelik de koronavirüsten rahatsızlanıp, aynı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Neşet Çelik bugün saat 07.00 sıralarında Nazmiye Çelik ise oğlundan 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Anne ile oğlunun cenazeleri memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.


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