Arjantin'de koronavirüs vakaları sebebiyle futbola ara verildi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:30

Arjantin Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in açıkladığı 9 günlük kısıtlamanın ardından devam eden karşılaşmaların salgının gidişatını olumsuz etkileyeceği için bu kararın alındığı ifade edildi.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başkan Alberto Fernández tarafından açıklanan ve yaşadığımız koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadeleyi amaçlayan sağlık önlemlerine destek olmak için maç programlarını ileri bir tarih erteleme karar aldık. 30 Mayıs Pazar gününe kadar Arjantin’de oynanacak tüm karşılaşmaların durdurulmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Arjantin Hükümeti, kupada oynanacak maçların tarihlerinin tekrar belirlenmesi için Arjantin Futbol Federasyonu ile çalışacaklarının altını çizdi.

Arjantin Kupası’nın yarı finalinde Racing- Boca Juniors ve Colon- Independiente arasındaki oynanacak maçlarının tarihleri ilerleyen günlerde netlik kazanacak.