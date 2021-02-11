Anne ve baba intihar etti, Kaftancıoğlu AKP'ye tepki gösterdi: Yoksulluk, açlık yok diyenler...

11 Şubat 2021 Perşembe, 19:43

Çocuğa komşuları sahip çıkarken anne - baba toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, "Yoksulluk, açlık yok diyenler! Bugün İstanbul’da Zeytinburnu ilçemizde 25’li yaşlardaki anne-baba ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti; ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?" diye tepki gösterdi.

KAFTANCIOĞLU ARADI

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu aile yakınlarını arayarak taziye mesajlarını iletti. Edinilen bilgiye göre; Kaftancıoğlu'nun intihar ettikleri belirtilen anne ve babanın yaşadıkları binaya taziyeye gitmek istediği ancak binada kimsenin kalmadığı, akrabaların da Batman'a gittiği öğrenildi.

İddiaya göre, Zeytinburnu'nda oturan Elvan Demir, dün akşam saatlerinde ablasına uğrayarak, eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızını emanet etti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamayan ve telefonlarına cevap alamayan ablası, ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti. Ancak kapı açılmadı. Çocuğu komşulara bırakarak arayışını sürdüren aile, nihayetinde ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde karı-kocayı ölmüş halde buldu. Yapılan ilk incelemelerde intihar ettikleri sonucuna varılan genç karı-koca toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı.

"UFACIK ÇOCUĞA MI YANALIM, GÖÇÜP GİDEN GENCECİK İNSANLARA MI?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da intihar ile ilgili sosyal medya hesabından "Yoksulluk, açlık yok diyenler! Bugün İstanbul’da Zeytinburnu ilçemizde 25’li yaşlarda karı-koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri Batman’a yola çıktı. Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?" paylaşımında bulundu.