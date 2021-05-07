Anneler Günü’ne özel atölyeler

Sakıp Sabancı Müzesi'nin Öğrenme Programları kapsamında Anneler Günü'ne özel suluboya atölyesi düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00
Anneler Günü’ne özel atölyeler
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Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, Anneler Günü’nün kutlanacağı hafta sonunda yetişkinlere yönelik suluboya atölyesi düzenliyor. Alman Ekspresyonizm akımının temsilcilerinden Emil Nolde’ye (1867-1956) ait eserlerinin inceleneceği ücretsiz atölye 8 Mayıs’ta 14.00’te Zoom üzerinden yapılacak. Web üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.


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