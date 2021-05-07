Anneler Günü’ne özel atölyeler
Sakıp Sabancı Müzesi'nin Öğrenme Programları kapsamında Anneler Günü'ne özel suluboya atölyesi düzenlenecek.
Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, Anneler Günü’nün kutlanacağı hafta sonunda yetişkinlere yönelik suluboya atölyesi düzenliyor. Alman Ekspresyonizm akımının temsilcilerinden Emil Nolde’ye (1867-1956) ait eserlerinin inceleneceği ücretsiz atölye 8 Mayıs’ta 14.00’te Zoom üzerinden yapılacak. Web üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.
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