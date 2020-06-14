Annesi onu kurtarmak için yanarak can vermişti! Tandıra düşen minik Ayşegül de hayatını kaybetti

14 Haziran 2020 Pazar, 08:52

İKİ YAŞINDAKİ AYŞEGÜL YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada, yanında bulunan iki yaşındaki kızı Ayşegül tandıra düşmüştü.

Küçük kızını kurtarmak isterken tandıra düşen anne Ergül, olay yerinde hayatını kaybederken, olayı fark eden köylüler tarafından tandırdan çıkarılan ve vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül ise ağır yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ardından tedavi için önce Erzurum'a sonra Trabzon'a gönderilen Ayşegül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

AYŞEGÜL ANNESİNİN YANINA DEFDENİLDİ

Annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşerek yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Ayşegül Ergül, toprağa verildi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan minik Ayşegül'ün cenazesi, ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyüne getirildi. Köy camisinde cenaze namazı kılınan Ayşegül, kendisini tandırdan kurtarmak isterken yanarak hayatını kaybeden annesi Hacer Ergül'ün yanına defnedildi.

Köy muhtarı Hakkı Demir, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrendikleri bilgiye göre anne Hacer Ergül'ün 4 aylık hamile olduğunu aktardı.

Ailenin madde durumunun kötü olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Merhumun eşi köyün çobanı olduğu için olay esnasında evde değilmiş. Arkadaşların beyanına göre çocuk tandıra düşüyor ve annesi çocuğunu kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip tandıra düşüyor. Anne 4 aylık hamileymiş bunu da yeni öğrendik. Ayşegül'ün 2 kardeşi vardı. Babanın acısı çok taze ve yaşadıkları durumu ifade edebilecek durumda değil. Ailenin zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz."