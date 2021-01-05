Annesini son yolculuğuna uğurlayan Beşiktaşlı Aboubakar, İstanbul'da

05 Ocak 2021 Salı, 13:07

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın cenaze töreninin ardından İstanbul'a döndü.

Aboubakar, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Maobeal Alice Aboubakar'ı, ülkesi Kamerun'da son yolculuğuna uğurladı. Golcü futbolcu, bugün öğle saatlerinde de İstanbul'a döndü.

Havalimanından ayrılan Aboubakar, koronavirüs testi için kulüp tesislerine geçti. Siyah-beyazlı futbolcunun, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer alması beklenmiyor.