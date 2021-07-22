Annesinin boğazını kesti, "Çok iyiyim" dedi
Denizli’nin Güney ilçesinde daha önce bir kez daha canına kast ettiği ve bu olayın ardından 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldüren zanlı yakalandı. Saklandığı aparttan çıkarken yakalanan zanlının, polis otosuna bindirilirken ki sözleri “Çok iyiyim” oldu.
Denizli’nin Güney ilçesi Tikilik Mahallesinde meydana gelen olayda; ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Gökhan Rüzgar (37), 68 yaşındaki annesi Şadiye Rüzgar ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Bir süre sonra Rüzgar, ilk önce annesini boğmaya çalıştı. Rüzgar, baygın düşen annesinin boğazını keserek öldürdü. Annesinin cansız bedeninin üzerini yorganlar ile örten Gökhan Rüzgar, evden çıkıp motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
GELİNİN ÇIĞLIKLARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Akşam saatlerinde kayınvalidesi Şadiye Rüzgar’ın ziyaretine gelen gelini, eve girdiğinde yaşlı bedenin üzeri örtülmüş cesediyle karşılaştı. Durum hemen sağlık ekipleri ile polise bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şadiye Rüzgar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
SAKLANDIĞI APARTTA YAKALANDI
Annesi öldürüp motosikleti ile olay yerinden kaçan katil zanlısı oğul Gökhan Rüzgar’ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucunda Rüzgar'ın, motosikletiyle birlikte Güney ilçesinden Denizli il merkezine geldiği belirlendi. Şüphelinin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesindeki bir apartta olduğunu belirleyen polis ekipleri, binayı terk etmeye hazırlanan zanlıyı, olay yerinden kaçtığı motosikletiyle birlikte yakaladı.
SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Gözaltına alınan Gökhan Rüzgar, sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Hastaneden çıkartılıp polis otosuna bindirilen Gökhan Rüzgar, "Nasıl olduğu" sorusuna “Çok iyiyim” diyerek cevap verdi. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, ifadesi alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ
Annesi Şadiye Rüzgar’ı boğazını keserek öldüren zanlı Gökhan Rüzgar’ın geçtiğimiz dönemde de bir kez daha ananesinin canına kast ettiği, yaşlı kadının komşuları tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi. Birlikte yaşadıkları evi 2 kez ateşe vermeye çalıştığı ifade edilen ve yaşanan bu olayların ardından annesiyle 2 yıl önce yeniden barışan Gökhan Rüzgar’ın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
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