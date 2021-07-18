Manisa'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki gelinini öldürüp hayatına son verdi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Aytekin Elmacı (42), gelini Gülcan Elmacı'yı (20) av tüfeğiyle vurup intihar etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülcan Elmacı da kurtarılamadı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Cin Osman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aytekin Elmacı ile daha önce kavga ettiği ve yaklaşık 1 ay önce barıştığı gelini Gülcan Elmacı tartıştı. Tartışmanın ardından Aytekin Elmacı, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle gelinine 2 el ateş etti. Karın ve bacağından yaralanan Gülcan Elmacı, kanlar içinde yere yığıldı. Aytekin Elmacı, bu kez silahın namlusunu alnına dayayıp, tetiği çekti.
Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytekin Elmacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Gülcan Elmacı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek için ambulansa alındı.
KURTARILAMADI
Tedavisi için Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Elmacı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yapılan incelemenin ardından kayınpeder ile gelinin cenazeleri, Kırkağaç Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.
Gülcan Elmacı'nın 1 çocuk annesi olduğu, eşi Bahattin Elmacı'nın da yaralama suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.
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