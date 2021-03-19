Annesinin vefatı Ronaldinho'yu dağıttı
Geçen ay annesini kaybeden Ronaldinho'nun alkolle başı dertte. Brezilya basınına göre efsane futbolcu annesinin vefatından sonra adeta dağıldı.
Üst üste yaşadığı sorunların ardından annesini de kaybeden Ronaldinho zor günler geçiriyor.
Geçen yıl evrakta sahtecilik suçuyla Paraguay'da tutuklanan Ronaldinho 32 günlük hapishane günlerinin ardından ödenen 1.6 milyon dolar'lık kefaletle birlikte yaklaşık 5 ay otelde mahkumiyetini sürdürmüştü.Brezilyalı efsane geçtiğimiz ay ise annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti. Annesiyle arasında güçlü bir bağ bulunan Ronaldinho, onun kaybının ardından daha kötü günler yaşamaya başladı.
''ÇEVRESİNDE ÇOK FAZLA ZARARLI KİŞİ VAR''
Brezilya'da yayın yapan Lance gazetesi, Ronaldinho'ya yakın bir kişiden alınan bilgileri paylaştı. Ronaldinho'nun halihazırda alkol problemleri yaşadığı ancak son haftalarda bu durumun çok yükseldiği belirtildi.
Gazeteye konuşan kişinin verdiği demeçte, ''Ronaldinho sabah erken saatlerden itibaren alkol tüketmeye başlıyor. Tüm gününü böyle geçiriyor. Her gün bir başka partide. Ayrıca çevresinde çok fazla kötü niyetli insan var. Ronaldinho'nun çok büyük bir kalbi var ama çevresindeki herkes böyle değil. Ona çok fazla zarar veriyorlar'' ifadeleri yer aldı.
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