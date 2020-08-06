Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan kalp krizi geçirdi!
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Balkan'ın kalp krizi geçirdiği ve doktorların müdahale ettiği öğrenildi.
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balkan'a doktorlar müdahale etti.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan Balkan, acilen anjiyoya alındı. Yapılacak tetkiklerden sonra Balkan'ın bypass ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.
Polat'ın rahatsızlandığını öğrenen meslektaşları ise hastaneye akın etti.
AKP ve MHP'nin baroları bölmek üzere Meclis'e getirdiği ''paralel baro'' teklifine karşı ilk günden itibaren mücadele eden baro başkanlarından Polat Balkan, daha önce de baroların olağanüstü genel kurul taleplerinin Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesine ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun sözlerine tepki göstermesi sebebiyle hedefe alınmıştı.
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