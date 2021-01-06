Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bir haftada üç intihar girişimi

06 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan intihar girişimleri dikkatleri cezaevi yönetiminin üzerine çekti. 28 Aralık günü intihar teşebbüsünde bulunan Akıncan S’nin biriktirdiği ilaçları içerek yaşamına son vermeye çalıştığı öğrenildi.

İnfaz koruma memurları tarafından tutulan tutanakta, “İvedi bir şekilde infaz koruma baş memuruna haber verilerek gerekli güvenlik önlemleri de alınarak koğuşa gidilmiş hükümlü Akıncan S. bilinci açık bir şekilde koğuştan çıkarılmış, yerde de boş ilaç kapları görülmüştür. İvedi bir şekilde 112 acil servise haber verilmiş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki sağlanmıştır” denildi.

Yine aynı gün Hasan K. isimli başka bir hükümlünün de bulunduğu koğuşta kendini iple asmaya çalışırken kurtarıldığı belirtildi. Tutulan tutanakta ise özetle, “Hükümlü Hasan K., kendini ip ile asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunmuş ve baygın bir şekilde yerde yatarken görülmüştür.

Gerekli tedbirler alınarak odadan çıkartılarak ilk müdahalesi 112 acil servisi tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Cezaevinde yaşanan son olay ise hükümlü Erden A’nın biriktirdiği ilaçlarla intihara kalkışması oldu.

Erden A. hakkında tutulan tutanakta ise “Hükümlü Erden A’ya neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda, ‘Sorunlarım var. Kimse ilgilenmiyor. Ailem yok. Kurum idaresi de ilgilenmiyor. Ben de ilaç içerek ölmeye teşebbüs ettim’ demiştir. 112 Acil Servis tarafından yapılan tedavinin ardından Erden A., hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

PAVYON EĞLENCESİ KARŞILIĞINDA TAVİZ

Birçok hükümlünün Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya ve idarenin tutumunu protesto etmek için intihar girişiminde bulunduğu öne sürülürken, kuruma dışarıdan uyuşturucu madde girdiği, revire giden mahkûmların çoğuna sakinleştirici, antidepresan ilaçları verildiği iddia edildi. Konuya ilişkin yapılan suç duyurusu ve ihbarların ise takipsizlikle sonuçlandığı kaydedildi.

Antalya E Tipi Cezaevi Müdürü Hamza Şenkaya’nın, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi eski Müdürü Tuncay Avanaş ile Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan hükümlü Y.B’ye ait pavyonda ücretsiz eğlendikleri, bunun karşısında mahkûmlara taviz verildiği de iddia edildi.