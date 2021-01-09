Antalya İzmir'de kazandı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 17:09

Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, Fraport-Tav Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçı 2. yarıda tek golle Antalya kazandı.



10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

42. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye’nin şutu az farkla auta gitti.

77. dakikada ikinci yarı oyuna giren Dorukan ANtalyaspor'u galibiyete taşıyan golü attı.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mert Güzenge xx, Bahtiyar Birinci xx, Bilal Gölen xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Marko Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Kubilay Sönmez xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Cherif Ndiaye xx, Brown Ideye xx, Stefano Napoleoni xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Efe Binici, Zlatko Tripic, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Naldo xx, Fedor Kudryashov xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı x (Ersan Gülüm dk. 15 xx), Nuri Şahin xx, Fredy xx, Amilton xx, Hakan Özmert xx, Dever Orgill xx, Gökdeniz Bayrakdar xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik, Omar Imeri, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Ersun Yanal



