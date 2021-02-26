Antalya Kent Konseyi, su hattı ihalesinin iptalini istedi
Antalya, Burdur ve Isparta üçgeninde yer alan Karacaören Barajı’ndan, Antalya’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2014 yılında temeli atılan ancak yarım kalan isale hattı ile arıtma tesisi inşaatı yeniden ihaleye çıkarıldı.
Yüzde 25’inin tamamlandığı belirtilen 43 kilometrelik isale hat ve arıtma tesisi ihalesinin bugün Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde yapılacağı öğrenildi.
Antalya Kent Konseyi Yönetim Kurulu, bilim insanları, mühendisler, çevreciler, meslek odaları, Karacaören Barajı’ndan içme suyu temin edilemeyeceğini, bunun halk sağlığı açısından sakıncalı olduğunu vurguluyor. Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere çevrede bulunan mermer ocaklarının atıklarının Karacaören Barajı’na akıtıldığını belirten Kent Konseyi, “Ancak bu gerçekliğe rağmen öyle anlaşılıyor ki ilgili kurum bu ihaleyi yapmaktan vazgeçmemektedir. Karacaören Barajı’nda yapılan su analizlerinde, çinkodan siyanüre, arsenikten kurşuna birçok ağır metal çıkmıştır. Yaklaşık 24 yıldır bu konu konseyimizin altyapı ve çevre çalışma gruplarının gündeminde hep yer almıştır ve genel kurul kararlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar uyarılmıştır” açıklamasını yaptı.
BAŞKA KAYNAKLAR VAR
Bugünkü ihalenin iptal edilmesini isteyen kent konseyi, açıklamasında şunları kaydetti: “Karacaören Barajı’ndan içme suyu temin etme projesinden vazgeçilmelidir. Halkın sağlığını ve kent yaşamını olumsuz etkileyecek her türlü çalışmalardan uzak durulmalıdır. Antalya’nın içme suyu için alternatif birçok kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar, akılcı ve bilimsel yöntemlerle belirlenmelidir.”
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