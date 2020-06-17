Antalya Muratpaşa'da 1 sokak, karantinaya alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 4 müstakil evin bulunduğu sokak, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar nedeniyle karantinaya alındı.
Muratpaşa'ya bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde 20 kişinin yaşadığı, 4 müstakil evin bulunduğu 1201 Sokak, Covid-19 testleri pozitif çıkanlar nedeniyle karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 15 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Polis ekipleri tarafından demir bariyerle çevrilen alan, Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekiplerce dezenfekte edildi.
Video Haberler
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti
- Ayı, kendisine öpücükle seslenen yurttaşa aldırış etmedi
- Akşener konuşmasını yarıda kesti! Kürsüyü ona bıraktı
- Korkutan görüntü! Marmara Denizi turuncuya boyandı
- Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü
- Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı
- İstanbul trafiğinde akıllara durgunluk veren görüntü!
- Konya'da dehşete düşüren görüntüler!
- Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
- Antalya'da ele geçirildi! 2 milyon 200 bin lira değerind