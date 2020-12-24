Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı
Antalya'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken ve mahallenin meydanındaki heykele de zarar veren D.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan D.K. bilinmeyen bir nedenle önce mahalle meydanındaki Atatürk heykeline elindeki sert bir cisimle zarar vermeye başladı. Heykelin bacak kısmını kıran D.K. daha sonra aynı mahalledeki Dağ Ortaokulu'nun bahçesine geldi. Şüpheli buradaki Atatürk büstünü de zorlayarak yerinden söktü ve yere attı.
Mahalleli heykele ve büste zarar verildiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olayın yaşandığı noktalarda inceleme yapan ekipler, şüpheli D.K.'yı gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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