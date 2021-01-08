Antalya'da el ele tutuşan çocuk heykellerine saldırdılar
Antalya'da parka yerleştirilen ve el ele tutuşan 7 çocuk heykeline, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Bir heykel tamamen yerinden sökülüp götürülürken birinin alanda yalnızca bacağı kaldı, diğer 5 heykelin ise parmak, kol ve bacakları kırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı'ndaki el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.
7 heykelden biri tamamen yerinden sökülüp götürülürken birinin ise alanda yalnızca bacağı kaldı. Kalan 5 heykelin ise parmakları, kolları ve bacakları kırıldı.
Heykellere kimlerin zarar verdiği bilinmezken, alanın spor ve yürüyüş yapanlar tarafından sıkça kullanılan bir güzergah olduğu için kötü görüntü, yerli ve yabancı turistlerle kent sakinlerinin dikkatini çekti. Parkta heykellerin durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Hatice Öztürk, “Bunu yapanlar mutlaka mutsuz insanlardır. Bu bir katliamdır. Sorunlu insanlar yapmıştır, bunu neden yaptıklarını bilmiyorum" dedi. Heykellerin çok güzel olduğunu, ancak son durumunu görünce üzüldüğünü aktaran Fatma Özmen “Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Gelip gördükçe üzülüyorum. Kafasında problemleri olan bunu yapmıştır" diye konuştu.
Emeğe saygısızlığa üzüldüğünü belirten Fevzi Durakçan “Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Bunu yaparken ne düşündü? Ne karı vardı? Alıp satmak mı istedi? Bunları bilmiyorum ama çevre kültürü aşılanmamış birisidir" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi