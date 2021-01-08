Antalya'da el ele tutuşan çocuk heykellerine saldırdılar

08 Ocak 2021 Cuma, 10:21

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı'ndaki el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.

7 heykelden biri tamamen yerinden sökülüp götürülürken birinin ise alanda yalnızca bacağı kaldı. Kalan 5 heykelin ise parmakları, kolları ve bacakları kırıldı.

Heykellere kimlerin zarar verdiği bilinmezken, alanın spor ve yürüyüş yapanlar tarafından sıkça kullanılan bir güzergah olduğu için kötü görüntü, yerli ve yabancı turistlerle kent sakinlerinin dikkatini çekti. Parkta heykellerin durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Hatice Öztürk, “Bunu yapanlar mutlaka mutsuz insanlardır. Bu bir katliamdır. Sorunlu insanlar yapmıştır, bunu neden yaptıklarını bilmiyorum" dedi. Heykellerin çok güzel olduğunu, ancak son durumunu görünce üzüldüğünü aktaran Fatma Özmen “Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Gelip gördükçe üzülüyorum. Kafasında problemleri olan bunu yapmıştır" diye konuştu.

Emeğe saygısızlığa üzüldüğünü belirten Fevzi Durakçan “Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Bunu yaparken ne düşündü? Ne karı vardı? Alıp satmak mı istedi? Bunları bilmiyorum ama çevre kültürü aşılanmamış birisidir" dedi.



