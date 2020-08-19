Antalya'da fabrika yangını: OSB'de çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya OSB'de faaliyet gösteren soğuk hava deposu üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
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