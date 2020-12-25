Antalya'da mezarlara zarar veren şüpheli tutuklandı: 'Morali bozuk olduğundan' yapmış
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde mezarlığa yapılan saldırıda yaklaşık 35 mezar tahrip edildi. Daha önce de yaşandığı belirtilen mezarlığa saldırı olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahalle Mezarlığı'na geçtiğimiz günlerde yapılan saldırıda, yaklaşık 35 mezarın mezar taşları sökülüp kırılarak tahrip edilmişti. Yeniköy Mahalle Mezarlığı'na ağustos ayında da saldırı düzenlenmişti.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlığa saldırıya ilişkin araştırma başlattı.
Ekipler, daha önce hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan işlem yapılan A.Y'yi gözaltına aldı.
Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "moralinin bozuk olduğunu, bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarındaki Türk bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini" söylediği öğrenildi.
Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "mezarlıklara zarar verme", "açıktan hırsızlık", "Türk Bayrağı Kanunu'na muhalefet etmek" suçlamasıyla tutuklandı.
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