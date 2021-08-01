Antalya'da otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:29

Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerindeki 5 katlı bir otelde meydana geldi. Otelin dış cephesinin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Dış cephe kaplaması alev alan oteldeki müşteriler büyük panik yaşadı. Müşteriler tahliye edilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Otel dışına çıkan yerli ve yabancı müşteriler yangını endişeli gözlerle izlerken, itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Sahile giderken yangını gören ve itfaiyeye haber veren Erkan Yüceyüksel, “Yangın küçüktü. Otomobilden indik ve içeridekileri bağırarak uyardık. Alevler kısa sürede büyüdü. Sonra civardaki bir su tankeri ile alevlere müdahale edildi, ardından itfaiye geldi" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangının otelin dış cephe kaplamasından kaynaklandığını değerlendiriyor.