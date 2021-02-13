Antalyalılar, Cumhuriyet Sevgi Meydanı'nda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Sevgililer Günü’ne özel olarak Cumhuriyet Meydanı’nda 11-12 Şubat'ta düzenlediği etkinlik iki gün boyunca Antalya'ya renk kattı.

ANKA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 11:50
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Orman Bölge Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Yeşilay, Kızılay, LÖSEV ve AKUT gibi kamu yararına çalışan STK'ların katıldığı etkinlik, iki gün boyunca renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 

ÇOCUKLAR MASAL DİNLEDİ 

Cumhuriyet Sevgi Meydanı’nda çocuklar için de renkli etkinlikler düzenlendi. Çizgi film kahramanları animasyonlarıyla minikleri eğlendirilirken, masal okuma etkinliği de düzenlendi. Masallar, çocuklar tarafından da büyük bir ilgiyle dinlendi. 

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

"Sevgi paylaştıkça güzel" mesajı verilen etkinlikte sokak hayvanları da unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından açılan stantta sokak hayvanları için mama kapları ve mama  dağıtıldı. 


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