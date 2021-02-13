Antalyalılar, Cumhuriyet Sevgi Meydanı'nda buluştu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Sevgililer Günü’ne özel olarak Cumhuriyet Meydanı’nda 11-12 Şubat'ta düzenlediği etkinlik iki gün boyunca Antalya'ya renk kattı.
Orman Bölge Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Yeşilay, Kızılay, LÖSEV ve AKUT gibi kamu yararına çalışan STK'ların katıldığı etkinlik, iki gün boyunca renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
ÇOCUKLAR MASAL DİNLEDİ
Cumhuriyet Sevgi Meydanı’nda çocuklar için de renkli etkinlikler düzenlendi. Çizgi film kahramanları animasyonlarıyla minikleri eğlendirilirken, masal okuma etkinliği de düzenlendi. Masallar, çocuklar tarafından da büyük bir ilgiyle dinlendi.
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
"Sevgi paylaştıkça güzel" mesajı verilen etkinlikte sokak hayvanları da unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından açılan stantta sokak hayvanları için mama kapları ve mama dağıtıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- 'Allah kerim' modeli
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
Video Haberler
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- 'Allah kerim' modeli
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama