Antalyaspor-Denizlispor maçında gol
Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Nuri Şahin, Mukairu, Jahovic
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Fabiano, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega
Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.
8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.
29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşandı.
58. dakikada kornerden gelen topa Veysel karambolde dokundu ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
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