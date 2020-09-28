Antalyaspor-Denizlispor maçında gol

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

AA
28 Eylül 2020 Pazartesi, 20:59
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Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Nuri Şahin, Mukairu, Jahovic

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Fabiano, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.

29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşandı.

58. dakikada kornerden gelen topa Veysel karambolde dokundu ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.


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