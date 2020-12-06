Antalyaspor evinde kazandı

06 Aralık 2020 Pazar, 18:02

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Ersan Adem Gülüm, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy (Dk. 67 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Sidney Sam), Podolski, Amilton (Dk. 89 Orgill), Jahovic

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Kitsiou, Pinto, Diousse (Dk. 66 Borven), Alper Potuk (Dk. 46 Endri Çekiçi), Orkan Çınar (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze (Dk. 88 Adzic), Bolingi

Gol: Dk. 45+3 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Alper Potuk, Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 45 Podolski, Dk. 51 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

20. dakikada Podolski'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Orkan Çınar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

24. dakikada ceza sahasında yerde kalan Kitsiou'ya, Eren Albayrak'ın faul yaptığını değerlendiren hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti ve Eren'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hakem Meler, daha sonra VAR incelemesi sonucu penaltı ile kırmızı kart kararlarını iptal etti. Bunun üzerine oyun dışına gönderilen Eren Albayrak, sahaya döndü.

45+3. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Podolski'nin orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan Jahovic, ceza sahasına girip kaleci Friedrich'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Şahverdi Çetin'in ceza sahası dışından şutunda araya giren Antalyasporlu defans oyuncuları, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Sidney Sam, topukla şık şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.

82. dakikada Podolski'nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90+2. dakikada Adzic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, iki hamlede topu kontrol etti.

90+3. dakikada Orgill'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabaka, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



