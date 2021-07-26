Antalyaspor gümbür gümbür!
Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Menemenspor ile karşılaştı.
Zafer Stadyumu'nda oynanan maçın 7. dakikasında gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Ghacha'nın pasında topla buluşan Rıbeiro'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
16. dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Haji Amir Wright'ın yerden sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
26. dakikada Antalyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda Nuri Şahin'in kale sahası ön çizgisine yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Edinaldo Gomes Pareira skoru 3-0'a taşıyan isim oldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın 69. dakikasında ani gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu, plase ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.
87. dakikada ender gelişen Menemenspor atağında Ahmet Sagat sol kanattan yapılan ortaya kayarak dokundu ve golünü attı: 4-1.
Bu dakikadan sonra gelişen ataklarda başka gol olmazken Fraport TAV Antalyaspor, Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.
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