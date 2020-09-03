Antalyaspor'da Covid-19 vakası

Fraport TAV Antalyaspor, 5 çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA
03 Eylül 2020 Perşembe, 11:49
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Fraport TAV Antalyaspor, 5 çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.


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