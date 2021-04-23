Antalyaspor'dan Galatasaray maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

23 Nisan 2021 Cuma, 22:01

Antalyaspor Kulübü, yarın Galatasaray ile oynanacak maça hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yıllardır "İstanbul takımlarını üzmeyelim" mantığıyla yaptığı atamalarından biriyle daha karşı karşıya olduklarını belirtti.

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'un Galatasaray ile yapacağı karşılaşmaya Mete Kalkavan'ın atanmış olduğunu kulüp adına hayret, şaşkınlık ve Türk futbolu adına endişeyle öğrendiklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Bilinmesini isteriz ki balık hafızalı değiliz. Mete Kalkavan'ın 18 Şubat 2019'da oynadığımız Medipol Başakşehir karşılaşmasında aleyhimize yapmış olduğu, maçın skoruna etki edecek hataları unutamadık. 5 Mayıs 2019'da oynanan Göztepe müsabakasında karşılaşma 1-1 iken rakibimiz lehine verdiği 2 penaltı kararını unutmadık. 2 Kasım 2020'de Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi iken müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'i nasıl yanlış yönlendirip skora etki ettiğini unutmadık. Biz bunları unutmazken, öyle sanıyoruz ki 3 gün önce Trabzonspor-Galatasaray maçına da aynı hakemi atadığınızı sizler unuttunuz."

Çetin, yarınki rakipleri Galatasaray'ın 3 gün önce yönetimi nedeniyle eleştirdiği bir hakemin 3 gün sonra kendi maçlarına atanmasında mantıklı, insaflı, akılcı bir tek sebep bulmakta zorlandıklarını vurguladı.

Bir hakemin 3 gün içinde 2, 12 gün içinde ise 3. kez müsabakalara atandığını belirten Çetin, "Aklımıza 'Bu ülkede müsabaka yönetecek başka hakem yok mu?' sorusunu getiriyor. Bu güne kadar adil yönetim adına dile getirdiğimiz serzenişlerimizi bu kez endişe ile seslendiriyor, atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.



