Antalyasporlu Hakan: Keyfimizden yatmıyoruz
Antalyaspor cephesinde hakem Alper Ulusoy ve Sergen Yalçın'a tepki vardı.
Antalyaspor cephesinde hakem Alper Ulusoy ve Sergen Yalçın'a tepki vardı.
Kartların hatalı verildiğini söyleyen Hakan Özmert, “Yüzüme bir dirsek aldım. Keyfimizden yerde yatmadık. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı’nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum var, o da kırmızı kart. “VAR” var ama doğru kullanamıyoruz. Yetkililere seslenmek istiyorum, kim bu kuralları düzenliyor? Trabzonspor maçında Ersan’a penaltı ve kart! Ne yapalım, çekilelim mi? Biz de mücadele ediyoruz. Hakemler de insan ama dışarıdan izleniyor, bu kadar basit olmamalı. Lütfen bunlara dikkat edelim. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.
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