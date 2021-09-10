Antep fıstığında rekolte düştü: Tarlada 28, tezgahta 120 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, ’yeşil altın’ olarak bilinen Antep fıstığında, iklim değişikliği ve ’yok yılı’ nedeniyle rekolte düşüşü yaşandı. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, tarladan 28-33 lira arasında alınan ben fıstığın işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satıldığını söyledi. Çolak, bölgedeki fıstık fiyatlarının tüccarlar tarafından belirlendiğini, fahiş fiyatların önlenebilmesi için TMO’nun alım yapması gerektiğini belirtti.
Kentte iklim değişikliği ve ’yok yılı’ nedeniyle Antep
fıstığında rekolte düşüşü yaşandı. 42 milyon fıstık ağacının olduğu kentte,
çiftçilerin topladığı boz fıstık tarlada 18-22 liradan, ben fıstık ise 28- 33
liradan alıcı buluyor. Ancak ben fıstık, tesislerde işlendikten sonra tüketiciye
120 liradan satılıyor.
Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bu fiyatlandırmanın
fahiş olduğunu ve işlenmiş fıstığın 70-80 lira arasında satılması gerektiğini
belirtti.
Çolak, "Boz fıstık, ilk hasat döneminde 18-22 lira
arasında alıcılara satıldı. Ben fıstık olarak ise şu anda 28-33 lira arasında
fiyatla alıcı bulmaktadır. Bu fiyattan satılan fıstık, az bir işlem gördükten
sonra tüketicinin masasına 120 liradan ulaştı. Fiyatların bu denli yüksek
olmaması lazım. Kuruduktan sonra fıstıkta ister istemez kilogram olarak
azalmalar oluyor. Kuruması ve kabuğunun çıkmasıyla yüzde 40 ile 60 arasında
ağırlığını kaybeden fıstık ortalama 70-80 lira gibi bir fiyattan satılması
gerekirken, bu rakam 120 liraları görüyor" diye konuştu.
'REKOLTE GEÇMİŞTEKİ YOK YILLARINDAN DAHA AŞAĞIDA'
Çolak, bu yılın çiftçiler arasında ürün azlığı nedeniyle yok
yılı olarak kabul edildiğini, ancak diğer yok yıllarından farklı olarak kurak
iklim nedeniyle rekoltenin daha aşağı seviyelerde olduğunu belirtti.
Fıstığın yok yıllarında yüzde 30-40 seviyelerinde hasadının
yapıldığını ancak bu yıl hasatların yüzde 25 seviyelerine kadar düştüğü dile
getiren Çolak, "Fıstıkta bu yıl yok yılını yaşıyoruz. Havaların bu yıl
kurak gitmesinden dolayı iyice yok yılını yaşıyoruz. Normal yıllarda var
yılında yüzde 80 hasat elde ediyorsak, yok yılında da yüzde 30-40 seviyelerinde
yapardık. Bu sene hem yok yılı olması hem de aşırı kuraklık sebebiyle her
yıldan daha düşük seviyede yüzde 25 seviyelerinde rekolte elde edeceğimizi öngörüyoruz"
dedi.
'FISTIK İÇİN TABAN FİYAT BELİRLENSİN'
Antep fıstığında da fındık ve çay gibi taban fiyat
belirlenmesi gerektiğini belirten Çolak, şunları söyledi:
"Çiftçinin elinde alternatifi olmuş olsa, TMO alım yapıp fiyatlara müdahale yapmış olsa tüccarlar alım fiyatlarını yükseltir. Ancak taban fiyatı olmaması nedeniyle tüccarlar, bir araya gelerek fıstığın kilogram fiyatını belirliyor. Tüccarların bu girişimi sonrası çiftçi, belirlenen fiyata fıstığını satmaya eli mahkum kalıyor."
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