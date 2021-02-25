Anthony Davis’in yerine Devin Booker kadroda
NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anthony Davis’in yerine Devin Booker’ın dahil edildiği duyuruldu.
NBA All-Star maçının yedek kadrosuna seçilen fakat sakatlığı bulunan Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu Anthony Davis’in yerine Phoenix Suns’ın ABD’li oyuncusu Devin Booker dahil edildi.
Bu yıl ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan State Farm Arena’da düzenlenecek NBA All-Star etkinliğinde yapılacak olan maçın kadroları belli olmuştu. NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anthony Davis’in yerine Devin Booker’ın dahil edildiği duyuruldu. NBA Başkanı Adam Silver’ın, bir süredir sakatlığı bulunan Davis’in kadroda yer alamayacağından dolayı Booker’ı davet ettiği belirtildi.
24 yaşındaki basketbolcu ikinci kez All-Star karşılaşmasında yer alacak.
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