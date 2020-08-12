‘Antikçağ'da Korsanlık’
Korsanların Akdeniz’de hiç bitmeyen yolculuğu, deniz imparatorlukları, kıyı ve koylardaki amansız hâkimiyet mücadeleleri, savaşlar, esirler, köle ticareti ve ganimet peşinde koşan sayısız maceraperest… J.-M. Sestier’in Antikçağ’da Korsanlık adlı çalışması; tarih ile denizciliği buluşturan merakla okunacak bir kitap.
Akdeniz’e kıyısı olan tüm
halkların korsanlıkla ilgili uzun bir tarihi vardır. Bu tarihle ilgili de çok
sayıda kitap…
J.-M. Sestier, Akdeniz
merkezinde korsanlık ve denizcilik tarihi ile ilgilenen okurların gözden
kaçırmaması gereken bir çalışmayı kaleme alıyor.
Antikçağ’da yazılan metinler
arasından yüzlercesini belirleyip, bunlara modern araştırmacıların metinlerinde
yakaladığı ilginç verileri de ekleyerek Akdeniz’e özgü nitelikli bir korsanlar
ve korsanlık tarihini ortaya çıkarıyor.
Bin yıldan çok daha uzun bir
süre korsanlığın tüm Akdeniz’de niçin saygın bir meslek olarak kabul gördüğünü
ve bu zihniyete Roma’nın ne zaman ve nasıl son verdiğini derinlemesine açıklıyor.
Sonunda korsanlığı yasa dışı
bir eylem olarak kabul eden Roma gerçekleştirdiği zihniyet değişikliği
sayesinde Akdeniz’in yüzyıllar boyunca sakin, huzurlu bir denize dönüşmesini
sağlamıştır.
Böylelikle dünyanın bu
coğrafyasında ticaret, kültür-zihniyet alanında çok hızlı bir gelişme yaşanmış,
refah da artmıştır.
Bu yarı masalsı yarı gerçek görünüme
sahip bir denizin tarihinde özellikle Ege Denizi ve Akdeniz bölgesiyle ilgili
ilginç veriler yer almaktadır.
Altın Post, korsan prenslerin
adası Samos, Sakız, Marsilya’ya göç eden Foçalılar, Didim’in karşısındaki bir
adada korsanlara esir düşen Julius Sezar, muhteşem korsan kadırgaları, Kilikya
olarak anılan Toroslardaki korsan, eşkıya yuvaları ve sıra dışı daha pek çok
olayın yaşandığı bu coğrafyanın geçmişi hakkında şaşırtıcı bilgiler sunuyor.
Korsanların Akdeniz’de hiç
bitmeyen yolculuğu, deniz imparatorlukları, kıyı ve koylardaki amansız
hâkimiyet mücadeleleri, savaşlar, esirler, köle ticareti ve ganimet peşinde
koşan sayısız maceraperest… Tarih ile denizciliği buluşturan herkesin merakla
okuyacağı bir kitap.
Antikçağ'da Korsanlık / J. M. Sestier / Çeviren: Oğuz Adanır / Doğu Batı Yayınları / 234 s.
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