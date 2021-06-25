Antikçağın düşleri

25 Haziran 2021 Cuma, 00:01

Rüya yorumu, birbirine benzer kurbanlar ve büyücüler, filozoflar ve teologlar, çoktanrıcılar ve tektanrıcılar için, geç antik dönemin entelektüel ve yaratıcı dünyasının göze çarpan bir özelliğiydi.

Rüya falcılığının yaygınlığını açıklamayı zor bulan modern bilim, onu bir kültürel zayıflık, batıl inanca toplu bir kayma olarak sıklıkla kınamıştır.

Geç Antikçağda Düş Görme - Bir Kültürün Düş Gücüne İlişkin Araştırmalar adlı kitabında Patricia Cox Miller; rüyaların geç antik dönem düşüncesi ve yaşamındaki bütünsel önemini göstermek için pagan, Yahudi ve Hıristiyan kaynaklar ile modern göstergebilim kuramından yararlanıyor.

Greko-Romen rüya literatürünün, hayal gücünün kişisel ve kültürel yapısını belirlediği ve zaman, kozmik tarih ve kendilik kavramı gibi fikirlere somut bir içerik kazandırdığı bir işaretler dili işlevini gördüğünü tartışıyor.

Geç Antikçağda Düş Görme - Bir Kültürün Düş Gücüne İlişkin Araştırmalar / Patricia Cox Miller / Çeviren: Medet Yolal / Kabalcı Yayınevi / 460 s.