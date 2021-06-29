Antivirüs yazılımcısı ünlü milyarder John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı
Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinden birkaç saat önce ölü bulunan John McAfee'nin otopsi raporu çıktı.
75 yaşındaki Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulunmuş, Yüksek mahkeme, McAfee'yi vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.
Ünlü yazılımcı John McAfee'nin ABD'ye iadesine izin verilmesinden sadece birkaç saat önce hayatını kaybetmesi akıllarda soru işareti bırakırken, İspanyol hapishanesinde yapılan ön otopsiye göre, ölüm nedeni intihar olarak doğrulandı.
McAfee, İspanya'da sekiz ay hapis yattıktan sonra Çarşamba günü ABD'ye iade edilmek üzereydi. Ön otopsi raporuna göre, McAfee'nin hücresinde kendini astığı, iddiaya göre, cezaevi çalışanları tarafından duruşma öncesi bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca pantolonunun cebinde bir intihar notu bıraktığı bildirildi.
Eşi Janice, John McAfee'nin intihara meyilli biri olmadığını söylerken, kapsamlı bir soruşturma talep ederek ölümünden ABD hükümetini sorumlu tuttu.
30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRDİ
Haber Global'de yer alan habere göre McAfee, geçen yıl Ekim ayında yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na gelmiş ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınmış, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderilmişti.
ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.
McAfee, tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.
2 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMI
McAfee, 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda, ölüm tehditleri aldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"ABD yetkililerden "Senin için geliyoruz McAfee! Seni öldüreceğiz" diyen ince mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Kendim intihar ettiysem, yapmadım, öldürüldüm. Sağ kolumu kontrol edin"
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