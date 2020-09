Antonio Campos imzalı korku filmi ‘The Devil All The Time’ Netflix’te

19 Eylül 2020 Cumartesi, 15:09

Dinin temelinde ‘korku’ olduğuna dair inancım gitgide pekişiyor, özellikle de izlediğim filmler, okuduğum haberler, anlatılan hikayelerle… Dini saiklerle kurulmuş yurtlarda tecavüze ve şiddete uğrayan küçücük çocukların yaşadıkları kabusları düşünsenize… Ecnebi topraklarda din uğruna ‘cadı’ yaftasıyla kadınların yakıldığı eski yüzyıllardan bahsetmiyoruz üstelik; bu korku dolu geceler, günler halihazırda memleketimizde yaşanıyor, yaşatılıyor. Sevgi üzerine inşa edildiği öne sürülen tüm dinlerde karşımıza çıkıyor bu korkular, hatta tehditler, sindirmeler, cinayetler. Sanki insan denen tür tüm pisliklerini temize çekmek için icat etmiş dini ve bu kisve altında ne yaparsa mübah… Netflix’in yeni filmi “The Devil All The Time”ın aklıma getirdiği düşüncelerden bazıları bunlar oldu işte. Zaten filmin adı da bunu vurguluyor tam olarak; Türkçe mealiyle ‘Hep şeytan işi’ gibi bir şey. Ama İngilizcede aslında filmdeki ‘Her zaman şeytanla mücadele eden bir babayla oğul’ cümlesinin bir kısmını alarak türetilmiş bu ad; yani biraz zorlama da olsa şeytanla mücadele edenlerin aslında hep şeytanın kendisi olduğu gibi bir sonuca da varılabilir. Tabii bu benim fikrim.

Tom Holland filmin başrolünde.

Antonio Campos’un yönetmenliğini üstlendiği “The Devil All The Time” 50’li yılların sonlarında ABD’nin ortabatı yörelerinde geçiyor. Bu yöreler genellikle toplumun daha cahil, daha dindar, daha muhafazakar kesimlerinin yaşadığı yerler sıklıkla. Örneğin hiç siyah yok etrafta, zira zaten buralar ırkçılığın norm olarak kabul edildiği yerler aynı zamanda. Uzatmayalım; savaştan dönen bir gencin (filmin burası 40’ların ikinci yarısı) kendi hayatını ve ailesini kurmasıyla başlayan hikaye üst üste gelen felaketlerle trajik bir yön alıyor ve yaklaşık 25 yıllık bir dönemi kapsıyor. Birden fazla koldan ilerleyen hikayede yap-boz misali bir yapı oluşması ve tüm parçaların sonlara doğru yerlerine oturarak ortaya büyük resmin çıkması filmin en önemli numarası gibi duruyor. Anlatıda ise klasik korku gerilim klişelerinden ziyade özellikle son yıllarda çok popülerleşen ‘true crime’ (gerçek suç) belgesellerini andıran bir üslubun güçlü oyunculuklara desteklendiğini görüyoruz. Filme başından itibaren eşlik eden dış sesin müdahaleleri de hem masalsı bir hava veriyor hem de aslında aynı belgesel anlatıma bir adım daha yaklaştırıyor “The Devil All The Time”ı. Yine filmin ilk karelerinde karşımıza çıkan harita da hikayenin gidişatı boyunca birbiriyle yolları kesişen karakterleri de simgeleyen bir anlatı unsuruna dönüşüyor. Bu anlamda filmin en ağırlıklı karakterini canlandıran Tom Holland başta olmak üzere güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosunun (Robert Pattinson, Riley Keough, Bill Skarsgaard, Jason Clarke, Mia Wasikowska ve Sebastian Stan) filmin en büyük kozu olduğunun da altına çizmek gerek. Bu arada Tom Holland’ı tüm dünyada ünlü eden Spider-Man karakterine de sağlam bir gönderme yapılmış filmde, bakalım bu minik detayı yakalayabilecek misiniz; Marvel hayranlarına hodri meydan.

Bill Skarsgard ve Michael Banks Repeta.

Daha önce “Christine” adlı filmle dikkatleri üzerine çeken Antonio Campos’un yakın gelecekte çekeceği muhtemel filmlerden birinin yine dini bir korku filmi olduğunu da belirtelim. 70’li yılların en sağlam korku filmlerinden “Omen”in öncesini anlatacağı “The First Omen” adlı yapımda Campos yine yönetmen koltuğuna oturacak ancak henüz herhangi bir gelişme yok.

Jason Clarke ve Riley Keough.

Amerikan korku sineması geleneği içinde kendisine çok özel bir yer edinemeyecek belki ama dinin günahla olan ikiyüzlü ilişkisini göz önüne sermesi açısından izlenmesinde fazlasıyla yarar olduğunu düşündüğüm bir film “The Devil All The Time”...

FİLMİN NOTU: 7/10

BENZER TEMALI FİLMLER



Bu vesileyle bir de küçük izleme listesi tavsiye edelim. Eğer “The Devil All The Time” hoşunuza gittiyse benzer temalar etrafında dönen şu yapımları da sevebilirsiniz:







“The Witch”

Robert Eggers’in 2015 tarihli folk-horror türündeki başyapıtı “The Witch” yine dini temalar etrafında şekillenen ve psikolojik çözülmeyle dogmatik inancın tehlikeli bir harmanını anlatan güçlü bir film.







“The Exorcist”

Artık bunu da koymaya gerek yok belki ama şeytan deyince “The Exorcist”i atlamak daha büyük bir günah olurdu muhtemelen. 10. kez de olsa izlenir.







“The Omen”

70’lerin şeytan temalı filmler furyasının en etkililerinden biri. Üstelik dinin yanı sıra politikayı da işin içine katıyor ve şeytanı duble kötüleştiriyor.







“Midsommar”

Belki “The Wicker Man”i bu listeye almak daha hakkaniyetli olurdu (siz aldım varsayın) ama Ari Aster’in ikinci filmi (ki ilk filmi de yine korku türündeydi ve onu da bir yanıyla bu listeye alabilirdim aslında) tekinsiz bir korku hissinin baştan sona izleyiciyi esir aldığı bir atmosfere sahip olduğu için eklendi buraya.











“Badlands”

Terrence Malick’in 1973 tarihli filmi “Badlands” korku türünde bir yapım değil ama “The Devil All The Time”da işlenen temalardan birine bir hayli yakın bir tarafı var. Hepsinin ötesinde gerçek bir başyapıt ve ne olursa olsun izlenmesi gereken filmlerden…