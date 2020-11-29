Antrenmanlara koronavirüs kısıtlaması

29 Kasım 2020 Pazar, 09:36

Amerikan futbolu NFL, pazartesi ve salı günü yapılacak takım antrenmanlarının artan vakalar sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

NFL yönetimi Amerika’daki artan koronavirüs vakaları sebebiyle ligde uygulanacak ilk önlemleri açıkladı. NFL yönetimi takım antrenmanlara kısıtlama getirildiğini açıklarken yeni alınacak kuralların sezonun kalan kısmında ve playofflarda da uygulanacağını belirtti. Yapılan açıklamada pazartesi ve salı günü maç yapacak takımların bu kuraldan muaf olduğu ifade edildi. Amerika genelinde artan vakalara ek olarak Şükran gününde aileleri ile zaman geçiren ve misafir kabul eden oyuncuların, antrenörlerin ve takım çalışanlarının pazartesi ve salı teste gireceği belirtildi. Virüsün kuluçka süresinin hesaba katıldığını hatırlatan NFL yönetimi ligde sezon başından beri uygulanan test protokolünün devam edeceğini, antrenmanların tedbir amaçlı iptal edildiğini ifade etti. ESPN’de yer alan haberde ligde son haftalarda artan vaka sayıları sebebiyle lig yönetiminin bu kararı aldığı kaydedildi. Broncos, Rams, Bengals ve Cardinals bu hafta oyuncularda ve takım personelinde pozitif vakaların olduğunu açıklamıştı. Açıklamada ayrıca, ‘’ Lig yönetimi olarak aldığımız kararlar cezalandırıcı bir süreç için değil. Takım içinde bulaşma riskini azaltmayı hedefliyoruz" denildi.