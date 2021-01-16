Anya Taylor-Joy, Robert De Niro ve Chris Rock'la aynı filmde buluşuyor

16 Ocak 2021 Cumartesi, 13:55

David O. Russell'ın yeni filmi için birçok yıldız isimle anlaşma yapıldığı resmiyete kavuştu.

Henüz adı belli olmayan film için Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts ve Alessandro Nivola ile anlaşma imzalandı.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

"Joker" filmi ile büyük bir üne ve ödüllere kavuşan Hildur Gu?nadóttir'in müziklerini yapacağı yeni David O. Russell filmine birçok yıldız isim eklendi.

Beyazperde'nin haberine göre; daha önce açıklanan oyuncular arasında Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek ve Zoe Saldana bulunuyordu.

OYUNCU KADROLARIYLA BİLİNİYOR

Filmin orijinal fikri "American Hustle", "Silver Linings Playbook" gibi yapımların yönetmeni David O. Russell'a ait. Russell'ın tüm filmlerinde ansambl (bir dramatik yapımdaki başlıca oyuncuların aşağı yukarı eşit öneme sahip olduğu durumdaki oyuncu kadrosu) kadrolar kurup ödülleri topladığı biliniyor. Şimdiye kadar Akademi ödülü kazanamadı. Ancak American Hustle, The Fighter ve Silver Linings Playbook filmleriyle adaylık almıştı. Filmin konusuna dair de herhangi bir bilgi paylaşımladı